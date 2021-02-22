«القلب النابض» في «الخليج العربي»

مراد المصري (دبي)

جميع زملائه يبحثون عنه في الملعب لتمرير الكرة له، لأنه «القلب النابض» بالفريق، الذي يتولى مهمة الربط بين الخطوط، وهذا ليس بـ «العاطفة»، ولكن بالأرقام التي تقول الحقيقة دائماً، وهذه المرة من خلال الأكثر لمساً للكرة إلى الآن هذا الموسم في كل فريق بدوري الخليج العربي.

يتصدر القائمة عبدالله رمضان على مستوى الجزيرة ودوري الخليج العربي عموماً، برصيد 1677 لمسة خلال المباريات التي خاضها، حيث أصبح النجم الشاب لاعباً محورياً في «فخر أبوظبي»، ويليه عبدالعزيز هيكل الذي أعاد تثبيت نفسه مع شباب الأهلي بدوره المزدوج دفاعياً وهجومياً، ويملك 1477 لمسة، وطارق أحمد لاعب النصر «1466 لمسة».

ومتصدر القائمة في خورفكان والذي جاء سادساً في المجمل العام لـ «دورينا»، هو البرازيلي برونو جروس «1294 لمسة»، يليه صاحب الأدوار المهمة في الشارقة الأوزبكي شوكوروف الذي يعد الأعلى في الإحصائية داخل «الملك» برصيد 1228 لمسة، وجاء ثامناً على صعيد الترتيب العام بين لاعبي دورينا.

وتقدم القائمة في الوحدة، الكوري ميونج لي الذي يعد من اللاعبين الذين لا يبخلون دائماً بالعطاء، وله 1041 لمسة، وفي بني ياس، الأرجنتيني جاستون سواريز «1016 لمسة»، فيما يعتبر خليل خميس الأعلى في الفجيرة «998 لمسة»، وتصدر الياباني شيوتاني صاحب الأدوار الشاملة القائمة في العين «979 لمسة».

وجاء فابيو ليما في صدارة الترتيب في الوصل «900 لمسة»، وسجل 14 هدفاً هذا الموسم حتى الآن، ويأتي السويسري دافيد مارياني في المركز الأول باتحاد كلباء «859 لمسة»، والمغربي عصام فائز «عجمان» برصيد 802 لمسة، فيما جاء الأرجنتيني برايان راميرز الأول في حتا «714 لمسة».

وللمفارقة فإن صاحب أعلى عدد من اللمسات في الظفرة، هو الحارس خالد السناني «558 لمسة»، يليه زميله المدافع عصام العدوة «509 لمسات».



