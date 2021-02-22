لوكاكو يدمر «الصامد 71»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قدم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر الإيطالي أداءً رائعاً، خلال مباراة «ديربي» مدينة ميلانو ضد ميلان، في إطار «الجولة 23» للدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز الإنتر 3-صفر، ليتربع على القمة بمفرده «53 نقطة»، بفارق 4 نقاط عن ميلان «49 نقطة»، وسجل لوكاكو الهدف الثالث لفريقه، وصنع الهدف الأول لزميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أحرز الهدف الثاني أيضاً.

وأصبح النجم البلجيكي أول لاعب يسجل في 4 «ديربيات» على التوالي بين قطبي مدينة ميلانو، محطماً بذلك رقماً قياسياً قديماً مسجلاً باسم بينيتو لورينزي منذ 71سنة، وتحديداً عام 1950.

ويذكر أن 3 من هذه «الديربيات» كانت هذا الموسم، وإن لوكاكو يتألق مع الإنتر منذ رحيله عن ناديه السابق مانشستر يونايتد في صيف 2019. وسجل لوكاكو الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية، في مباراة لاتسيو الأسبوع الماضي «1-صفر»، ووضعه الفوز الكبير على ميلان، على قمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي «الكالشيو» برصيد 17 هدفاً في 22 مباراة، متفوقاً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هدف واحد فقط.