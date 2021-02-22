فرانس فوتبول: «الأزرق السماوي» يستحيل إيقافه

القاهرة (الاتحاد)

أشادت مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني بفوز «السيتي» على «مدفعجية» أرسنال، بهدف حمل توقيع رحيم سترلينج في قمة «المرحلة 25» للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكتبت تحت عنوان: «البلومون» يفوز بهدوء ويكتفي بهدف واحد، وأضافت: واصل رجال جوارديولا مسيرتهم الناجحة محققين الفوز رقم 18 على التوالي في مختلف المسابقات، وانطلقوا نحو ثالث لقب في الدوري الإنجليزي «البريميرلج» خلال أربع سنوات، وحافظوا على فارق النقاط العشر بينهم «59 نقطة» وبين الفريقين اللذين يشغلان المركز الثاني، مانشستر يونايتد وليستر سيتي «49 نقطة».

وأضاف: «الأزرق السماوي» لا يمكن إيقافه، ونجح بهدف سريع لرحيم سترلينج بعد دقيقة واحدة و16 ثانية، في إنهاء المهمة أمام «المدفعجية»، ليوقع فوزه رقم 13 على التوالي في «البريميرليج»، وليقتربوا أكثر وأكثر من حسم اللقب، وإنه فوز مهم قبل مواجهة مونشنجلادباخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» يوم الأربعاء المقبل.