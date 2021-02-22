جوارديولا: ساعة أجويرو تقترب!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق سيعود إلى «المستطيل الأخضر» قريباً، وأضاف في تصريحاته عقب مباراة أرسنال التي انتهت بفوز «السيتي» 1- صفر، إنه يتعجل الاعتماد على مهاجمه الأرجنتيني، ولكنه لا يريد أن يخاطر به حتى لا يسقط في «براثن» الإصابة مرة أخرى.

وجلس أجويرو ضمن لاعبي «دكة البدلاء»، ليس فقط في مباراة أرسنال، وإنما أيضاً في مباراتي توتنهام وإيفرتون السابقتين في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ما جعل البعض يساوره القلق بشأن حالته البدنية وفورمته، ولكن جوارديولا طمأن الجميع بأن ساعة أجويرو ستأتي في الوقت المناسب.

وأضاف: أنا متلهف على الدفع بأجويرو في المباريات، ولكن علينا ألا ننسى أنه أصيب إصابات طويلة، وأي لاعب لا يمكن أن يعود إلى إيقاع لعبه، إلا عندما يلعب دقائق، وبمجرد أن يستطيع أجويرو ذلك سوف يلعب، لأنه يستحق ذلك ولأنني أريده في الملعب، وأود أن أقول له: لتواصل تدريباتك بقوة لأن ساعة مشاركتك في المباريات تقترب.

وكان أجويرو ابتعد عن الملاعب أكثر من مرة منذ الصيف الماضي، عندما أجرى جراحة في ركبته، وعاد في أكتوبر، إلا إنه عانى من إصابة أخرى، اضطرته للتوقف عن اللعب لمدة شهر، وآخر مرة ظهر فيها بديلاً كان في مباراة تشيلسي التي فاز بها «السيتي» 3-1 يوم 3 يناير الماضي، وسرعان ما اضطر بعد ذلك على عزل نفسه، لأنه خالط شخصاً مصاباً بفيروس «كوفيد-19»، قبل أن يصاب هو فعلاً بهذا الفيروس. ويحتاج أجويرو للعب لكي يظهر حقيقة مستواه، لأنه لا يعرف ما إذا كان سيتم المد له في «السيتي» أم سيرحل، حيث إن عقده ينتهي في الصيف المقبل.