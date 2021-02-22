أبوظبي يسعى للفوز الثالث أمام زيدان في كأس البولو

دبي (الاتحاد)

تختتم غدا منافسات الجولة الثالثة من الدور التأهيلي لبطولة كأس دبي ايفزا 2021 للبولو التي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 8 فرق تضم كوكبة من أبرع نجوم اللعبة في العالم بمعدل هانديكاب يصل إلى 18 جول، وتشهد الجولة الثالثة مباراتين هامتين تجمع الأولى بين فريقي أبوظبي وزيدان ويلتقي الإمارات وذئاب دبي كافو في المباراة الثانية.

ورغم أن فريق ابوظبي قد حجز مقعده في صدارة المجموعة الثانية إلا أنه يسعى لانهاء الدور الأول في الصدارة حتى يبتعد عن شقيقه فريق غنتوت القوي والذي يحتل صدارة المجموعة الأولى في الوقت الذي يسعى فريق زيدان لتحسين موقعه بين الثمانية الكبار حيث ابتعد كثيرا عن مستواه المعروف بعد أن كان من الفرق المرشحة للقب.

يمثل فريق أبوظبي فارس اليبهوني وباتيستا بيجوري وجونزالو دلتور الفريدو كابيللا فيما يقود فريق زيدان عمرو زيدان ومعه مانويل بلازا وديل كاريل وسيمون برادو.

وتجمع المواجهة الثانية بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور وهي متكافئة المستوى رغم فارق التصنيف لأن هانديكاب فريق الامارات 17 جول بينما فريق ذئاب دبي كافو 18 جول ولكل منهما فوزا واحدا والفوز الثاني يضمن التأهل لأي منهما حيث يمثل ذئاب دبي «كافو» كل من حبتور الحبتور وكيان هول وتوماس بيريزفورد وموزيو اليجاندرو فيما يضم فريق الامارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس مونتيفيرد وتوماس بانيللو وجوليرمو.