منتخب الجودو يستعد في جبال بلغاريا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن الرسم البياني لمنتخب الجودو في تصاعد مستمر، لاستعادة الجاهزية الذهنية والبدنية والقوة اللازمة عند المشاركة في البطولات، في إطار برنامج التعافي من فترة التوقف للظروف الصحية العالمية، ثم وفاة مدرب المنتخب السابق.

وقال: «إن المدرب المولدوفي الجديد باكال فياسيسلاف بدأت تتضح بصماته على المنتخب خلال المشاركة في بطولة تل أبيب جراند سلام للجودو التي حققت جملة من الأهداف والمكاسب لمنتخبنا، حيث تدخل ضمن برنامج إعداد منتخبنا لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021، ومن مكاسب المشاركة في البطولة أيضاً أنها كشفت عن تطور مستويات منتخبات فرنسا، وجورجيا، وإسرائيل، وإسبانيا، وألمانيا، وسلوفينيا في غياب الكثير من الأسماء البارزة في مجال اللعبة، مما يشكل إضافة حقيقية لطفره اللعبة التي واصلت تطورها الفني على الرغم من الظروف الصحية التي رافقت جائحة كورونا».

ومن المنتظر أن يبدأ منتخبنا للجودو المكون من فيكتور سكرتوف «وزن 73 كجم»، وإيفان ريمارينكو «وزن 100» كجم، الخميس المقبل معسكر تدريب خاص في جبال بلغاريا، استكمالا للإعداد البدني الذي بدأ قبل بطولة تل أبيب، ويتخلله فترة تدريبات فردية خاصة لتطوير المهارات، قبل السفر إلى جورجيا للمشاركة في بطولة تبليسي جراند بري للجودو لعام 2021 التي تقام اعتباراً من 28 مارس المقبل، وستعقب تلك البطولة المشاركة في بطولة آسيا للعام 2021 في مدينة بيشكيك بقيرغيزستان من 7 إلى 10 أبريل المقبل، وهي التي شهدت حتى الآن تسجيل 14 دولة للمشاركة فيها، من بينهم 5 دول عربية هي: الإمارات، والبحرين، والأردن، ولبنان، واليمن.