قيادة فاخرة في مسار الفورمولا-1 بحلبة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

تفتح حلبة مرسى ياس المجال لعشاق الفعاليات المشوقة للانتقال بتجربة القيادة على مسار سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا-1 إلى مستويات جديدة تجمع الرفاهية والحماس، مع إطلاق تجارب القيادة الفاخرة في ياس.

تنطلق أولى فعاليات هذه التجربة الجديدة المقبلة، وتتيح باقات تجارب القيادة الفاخرة في ياس للضيوف اختبار تجربة القيادة المشوقة على المسار لمدة تصل إلى سبع ساعات على متن سيارتهم، للانطلاق بأقصى السرعات على منعطفات موطن سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولاـ1، في حصة حافلة بالحماس والتشويق.

وتتضمن التجربة إمكانية إضافة المزيد من الخيارات، التي تتضمن حجز إحدى الفلل المخصصة لفرق الفورمولاـ1، من ضمنها مرسيدس وريدبول وفيراري، أثناء تواجدها في حلبة مرسى ياس لخوض تحدي الفورمولا-1، بالإضافة إلى شيف خاص. لتكون حلبة مرسى ياس الموقع المثالي للاسترخاء والاستمتاع بيوم مشوق برفقة العائلة والأصدقاء, كما تتيح التجربة إمكانية استخدام مرائب الصيانة الرئيسية في حلبة مرسى ياس الخاص بالفورمولا-1، فيما يوفر طاقم بيريللي المتواجد في الموقع طوال اليوم لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالإطارات.

كما يمكن للضيوف الراغبين باختبار قيادة أكثر من طراز، الجلوس وراء مقود إحدى السيارات المذهلة ضمن أسطول حلبة مرسى ياس، والتي تتضمن كاترهام سيفين 360 وتويوتا 86، والتي يمكن حجزها واختبار قيادتها ضمن فعاليات اليوم.