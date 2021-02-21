شباب الأهلي وبني ياس.. «الحوار الخاص»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حوار خاص يجمع شباب الأهلي وبني ياس، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، خاصة أن كل طرف «يمنِّي النفس» بالفوز، والصعود إلى النهائي، من أجل تحقيق أهدافه الخاصة، حيث يسعى «الفرسان» للحفاظ على لقبه، ومواصلة المسيرة الجيدة، منذ تولي مهدي علي مسؤولية تدريب الفريق، وإضافة لقب جديد، بعد حصد كأس السوبر، وذلك لتعويض الابتعاد نسبياً عن سباق المنافسة في لقب دوري الخليج العربي.

على الجانب الآخر، يحلم «السماوي» بمواصلة المشوار نحو «مجد غائب» منذ 30 عاماً، عندما توج بلقب كأس رئيس الدولة الوحيد في تاريخه، كما أن الفريق يحاول مكافأة نفسه على الأداء الرائع هذا الموسم، في مختلف المنافسات بلقب هو الأغلى على قلوب الجميع.

المواجهة تجمع بين حامل لقب البطولة في مواجهة صائد الكبار هذا الموسم، حيث سبق لـ «السماوي» الفوز على الوصل في الكأس، وعلى الشارقة والعين في الدوري، وكان هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على الشارقة، قبل خسارة «الملك» من العين في الجولة قبل الماضية، الأمر الذي يصعب من مهمة «الفرسان» هذا المساء.

وهناك عوامل عدة مشتركة بين الفريقين، أبرزها وجود لاعبين لعبوا في الناديين، حيث إن يوسف جابر لاعب شباب الأهلي كان قائد بني ياس، وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها فريقه السابق في هذا الدور المتقدم في كل البطولات، وكذلك سبق لمهدي علي نفسه أن درب بني ياس، وهي التجربة الوحيدة له بعيداً عن المنتخب وشباب الأهلي.