الشارقة والنصر «20 ضد 18»!

علي معالي (دبي)

مباراة مرتقبة بين الشارقة والنصر في «مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ويملك الفريقان تاريخاً رائعاً في البطولة، منها أن «الملك» يظهر للمرة الـ 20 في الدور نصف النهائي، و«العميد».

سيناريو وجود الفريقين معاً، يتكرر بعد 1433 يوماً، وتحديداً في 19 أبريل 2017، ووقتها لعب الشارقة مع الوحدة، والنصر ضد حتا، وأسفرت المباراتان عن وداع «الملك» وتأهل «العميد»، والوضع مختلف الليلة، حيث يلتقي الفريقان وجهاً لوجه للمرة الأولى في «مربع الذهب»، خلال عصر الاحتراف، وكل منهما يريد أن يقترب خطوة أخرى من التتويج بالكأس الأغلى، حيث يبحث «الملك» عن الاقتراب من اللقب التاسع، والنصر يجد فيها هدفاً مهماً لاستعادة الأمجاد، والاقتراب من تحقيق اللقب الخامس.

وسبق للفريقين أن التقيا على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، وذلك 27 فبراير 2016 ضمن دور الـ16، وتفوق الشارقة 5-4.

ويتطلع الشارقة إلى كسر حاجز عدم التوفيق الذي لازمه في آخر نسختين للبطولة، عندما خرج الموسم الماضي من الدور نفسه أمام العين 2-3، وفي الموسم قبل الماضي أمام الظفرة 1-2، وبالتالي يصبح الظهور في النهائي هذه المرة هدفاً يخطط له عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة لكسر حاجز «النحس» في آخر نسختين، والشارقة بتاريخه الطويل لم يتأهل إلى النهائي منذ موسم 2005-2006.

ويخطط النصر لتكرار إنجاز موسم 2016-2017 عندما تجاوز حتا في «مربع الذهب» بهدف وتأهل إلى النهائي الذي خسره أمام الوحدة بثلاثية يوم 19 مايو 2017.