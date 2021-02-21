«الفني» يحدد «ألوان الرباعي»

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد كرة القدم الاجتماع الفني الخاص بمباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بحضور ‬مسؤولي ‬لجنة ‬المسابقات ‬ومسؤولي ‬المباراتين، ‬إلى ‬جانب ‬ممثلي لأندية النصر ‬والشارقة و‬شباب ‬الأهلي ‬و‬بني ‬ياس. تم استعراض لوائح البطولة والترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالجوانب الإدارية والتحكيمية، والإعلام والتسويق، وحقوق البث التلفزيوني، والرد على الاستفسارات كافة الواردة من ممثلي الأندية. في ‬المباراة ‬الأولى ‬التي ‬تجمع بني ‬ياس ‬وشباب ‬الأهلي ‬باستاد الشارقة، ‬تقرر ‬أن ‬يرتدي ‬لاعبو ‬بني ‬ياس ‬اللون ‬السماوي ‬الكامل، ‬فيما سيرتدي ‬لاعبو ‬شباب ‬الأهلي ‬اللون ‬الأحمر، ‬وفي ‬المباراة ‬الثانية ‬التي ‬تجمع ‬فريقي ‬النصر ‬والشارقة، ‬تم ‬اعتماد ‬القمصان ‬الزرقاء ‬للنصر ‬والبيضاء ‬للشارقة.