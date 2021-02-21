دبي (الاتحاد)
عقد اتحاد كرة القدم الاجتماع الفني الخاص بمباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بحضور مسؤولي لجنة المسابقات ومسؤولي المباراتين، إلى جانب ممثلي لأندية النصر والشارقة وشباب الأهلي وبني ياس. تم استعراض لوائح البطولة والترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالجوانب الإدارية والتحكيمية، والإعلام والتسويق، وحقوق البث التلفزيوني، والرد على الاستفسارات كافة الواردة من ممثلي الأندية. في المباراة الأولى التي تجمع بني ياس وشباب الأهلي باستاد الشارقة، تقرر أن يرتدي لاعبو بني ياس اللون السماوي الكامل، فيما سيرتدي لاعبو شباب الأهلي اللون الأحمر، وفي المباراة الثانية التي تجمع فريقي النصر والشارقة، تم اعتماد القمصان الزرقاء للنصر والبيضاء للشارقة.