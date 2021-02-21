«الماكينات» هدفه «مربع ذهب» كأس أوروبا

برلين (د ب أ)

قال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن المنتخب لا يزال يهدف للوصول إلى نصف النهائي على الأقل في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. مع ذلك، فإن الإخفاق في تحقيق هذا الهدف لن يعني بشكل تلقائي رحيل يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن منصبه، رغم الضغوط الواقعة عليه. وقال كيلر: بالطبع يفترض النظر في نهاية البطولة إلى ما جرى تحقيقه، لكن لوف لديه عقد حتى كأس العالم 2022 ونحن نرغب في استكماله، كما يرغب هو في ذلك.