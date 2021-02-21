4 مرشحين لجوائز محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أسماء المرشحين الأربعة لجائزة اختيار الجمهور ضمن جوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، وضمت القائمة كلاً من الفارسة البريطانية المتألقة هولي دويل، والمدرب الإيرلندي توني مولينز، والمهرة الأسطورية المعتزلة آلموند آي، وميسي بطل جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وسيكون أمام الجماهير المحبة لسباقات الخيل اختيار الأفضل في هذه الفئة، التي نالت شرفها بالنسخة الأولى العام 2017 نجمة السباقات في هونج كونج الفارسة كي تشونج كاكي والتي حققت الفوز في 4 سباقات متتالية في يومٍ واحد، تلتها في العام 2018 المهرة ليدي إيلي التي تعافت من مرضها الذي هدد مسيرتها في السباقات، لتحرز بعدها عدد من الألقاب بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل مهرة أمريكية على المضامير العشبية عام 2017.

أما العام 2019، فقد شهد تتويج المهرة الأسترالية الأسطورية المعتزلة «وينكس» صاحبة الـ33 انتصاراً متوالياً على المضامير الأسترالية والتي كان أبرزها سباق كوكس بليت للفئة الأولى والتي حققته أربعة مرات على التوالي.

واستطاعت الفارسة البريطانية هولي دويل أن تضع بصمتها المتميزة في سباقات الخيول العالمية خلال فترة قصيرة، والدليل على ذلك إنجازاتها الرائعة العام الماضي والتي تمثلت في الفوز بخمسة سباقات في يوم واحد بمضمار وندسور، وتحقيق لقبها الأول في مهرجان رويال آسكوت الملكي بالإضافة إلى دخولها التاريخ كأول فارسة تحرز لقب سباق من الفئة الأولى خلال مهرجان «يوم الأبطال» في ختام الموسم الإنجليزي للعام 2020.

وعلى الصعيد الدولي، نالت هولي دويل شرف الفوز ببطولة «الفرسان الدوليين» والتي أقيمت في هونج كونج لتصبح بذلك أول فارسة تنال هذا اللقب الرفيع، بالإضافة إلى مشاركتها في سباق الـبريدرز كب في أميركا، وقيادتها لـ«ديردري» في سباق البحرين الدولي للخيول.

وفي المقابل يعود الفضل لإنجازات المهرة «برينسس زوي» إلى المدرب الإيرلندي توني مولينز الذي تمكن خلال فترة قصيرة من تحويل الفرس إلى نجمة ذات مستقبل باهر في السباقات العالمية، ففي العام الماضي تولى المدرب الإيرلندي الإشراف على «برينسس زوي»، وكانت مهمته الأساسية إظهار المعدن الحقيقي للفرس، وعلى الرغم من خسارتها أولى سباقاتها مع المدرب توني مولينز، إلا أنها خلال فترة قصيرة تمكنت من استعراض قوتها محققة 4 انتصارات متوالية، لتخوض بعدها امتحانها الحقيقي في سباقات الفئة الأولى عبر شوط «بري دو كادران» والذي أقيم على مضمار «لونجشامب» العريق ضمن مهرجان «الآرك الفرنسي»، وتنجح في اقتناص اللقب عقب تغلبها على أقوى الخيول المشاركة في الشوط.

وفي المقابل وبعد سنوات طويلة من الإنجازات في المضامير اليابانية، اعتزلت المهرة الأسطورية «آلموند آي» السباقات عقب تحقيقها للمرة الثانية لقب «كأس اليابان» العام الماضي بإشراف المدرب ساكاي كونيدا. وكانت المهرة «آلموند آي»، قد حققت 11 انتصاراً من أصل 15 مشاركة لها في مسيرتها، منها 9 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، في إنجاز لم يحققه أي حصان ياباني من قبل. إلى جانب أنها الأكثر حصداً للجوائز المالية والتي وصلت إلى 19 مليون دولار.

على الرغم من جائحة كورونا والتي أثرت على العالم، إلا أن الجواد العربي «ميسي» قدم قصة مثالية في الأمل والسعي لتحقيق الأحلام رغم الصعوبات والتحديات التي كانت تحيط بالعالم في تلك الفترة الصعبة، وتمكن «ميسي» لفيدو كيرسميكرز من تحقيق عدد من الانتصارات الرائعة في بلجيكا وألمانيا تحت إشراف المدرب تيمو كيرسميكرز لينتقل البطل بعدها إلى فرنسا للمشاركة في كأس العالم للخيول العربية على مضمار لونغشامب العريق ويحقق وصافة السباق.

هذه المؤشرات القوية دفعت المدرب تيمو كيرسميكرز إلى إشراك «ميسي» في سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» للخيول العربية الأصيلة والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي العام الماضي، إذ توج باللقب بجدارة، وأصبح حديث وسائل الإعلام العالمية، ليكون مثالاً للأمل والطموح في سنة كانت فيها جائحة كورونا هي التي تتصدر المشهد حول العالم.