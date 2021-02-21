ليما والظنحاني وسالم الأفضل في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

شهد الاستفتاء الأسبوعي لشبكة سبورت فور أوول الإخبارية، لاختيار «نجم الجولة» في دوري الخليج العربي، تنافساً شديداً بين ثنائي هجوم «الأبيض»، فابيو ليما، قائد الوصل، وكايو كانيدو جناح العين، وذلك بعد تألقهما اللافت في «الجولة 17» المثيرة من «دورينا»،

وفي النهاية تمكن ليما من حسم «كأس سبورت فور أوول» لأفضل لاعب في الجولة وبحصوله على 51% جمعها من 17 بطاقة ترشيح، من أصل 20 مخصصة للخبراء والنقاد الرياضيين بنسبة 34%، و344 صوتاً من إجمالي 1205 متابعين شاركوا في التصويت، بنسبة 17%، وذلك بعد تسجيل مهاجم الوصل الدولي «سوبر هاتريك» في شباك اتحاد كلباء، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4، ليقفز فابيو ليما إلى وصافة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً، رافعاً حصيلة عدد أهدافه تاريخياً مع الوصل إلى 117 هدفاً.

وفاز حارس بني ياس فهد الظنحاني بجائزة «أفضل حارس» في الجولة، بعد منافسة حامية مع العيناوي خالد عيسى، لينال الظنحاني «القفاز الذهبي» برصيد 40% بينما جاء عيسى في المركز الثاني بنسبة 31.9%.

وذهبت جائزة «أفضل حكم»، للجولة الثانية على التوالي، إلى أحمد سالم الذي أدار ببراعة القمة المثيرة بين الجزيرة وبني ياس، ليحصل على نسبة 53% من الخبراء والجمهور.