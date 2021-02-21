كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز تعانق النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

حققت النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز نجاحاً استثنائياً فاق التوقعات، ومثّلت البطولة أفضل فرصة لخيول قفز الحواجز والفرسان على حدٍّ سواء، وأسهمت في وضع الإمارات في مقدمة الوجهات الرياضية والترفيهية للعالم كافة، ونالت أبوظبي صكّ التميّز بوصفها العاصمة العالمية لاستضافة الأحداث.

واستضاف نادي أبوظبي للفروسية أفضل المواهب المحلية والدولية في رياضة الفروسية، حين تنافس 131 متسابقاً من 26 دولة مختلفة على مدى ثلاثة أيام، وجمعت البطولة مواهب قفز الحواجز والمبتدئين في 12 فئة مختلفة، ووصل مجموع جوائز الحدث إلى 525 ألف درهم.

أُقيمت الكأس برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

جاءت افتتاحية «اليوم الأول» بشوط من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (125) سم للخيول عمر 6 سنوات، و(130) سم للخيول عمر 7 سنوات، بجوائز قيمتها 30 ألف درهم، تنافس فيها 18 فارساً، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز بصدارة المنافسة الفارس السوري شادي غريب بالجواد «أليت دو بونتس» (7 سنوات)، وأنهى الجولة في زمن بلغ (58.33) ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الدنماركية تينا لوند بصحبة الجواد «إفن فلو اتش بي آر» (7 سنوات) والزمن (61.92) ثانية، وجائزة المركز الثالث كسبها فارسنا سالم أحمد السويدي بالجواد «كووبر» (6 سنوات)، وأكمل معه الجولة في زمن بلغ (64.81) ثانية.

وفي «اليوم الثاني»، كانت المنافسة الدولية الأولى لفئة الفرسان الأشبال، من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (110) سم، تنافس 14 فارساً وفارسة من 5 دول، وحاز الصدارة وجائزة المركزين الأول الثاني فارسنا الشبل مبخوت عويضة الكربي، بالجواد «زاندوكان سي» بزمن (56.37) ثانية، والمركز الثاني بالفرس «المزيونة» والزمن (60.35) ثانية، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة شمسة المهيري مع الفرس «برازوريا دو سيملي» وأكملت الجولة في زمن بلغ (60.49) ثانية.

وأُسدل الستار على فعاليات النسخة الثامنة بمنافسات اليوم الثالث، بحيث جاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وقبلت تحديات المنافسة 11 فارسة من 9 دول، ووفقت فارستان في إكمال الجولة الرئيسية دون خطأ، وتجدد بينهما التنافس والتحدي في جولة التمايز، وحققت الفارسة النرويجية «أنيتا ساندي» بجوادها «فور كاش 2» زمناً قدره (44.92) ثانية في جولة التمايز برصيد 4 نقاط جزاء، ونالت الصدارة وتوجت بكأس البطولة، التي سبق لها الفوز بلقبها كبطولة محلية عام (2013)، وفي عام 2015 بعد ترفيعها إلى بطولة دولية من فئة النجمتين، وتوجت بجائزة المركز الثاني الفارسة البريطانية جورجيا تيم مع الجواد «زد سفن آسكوت»، وأنهت جولة التمايز في زمن بلغ (46.53) ثانية، برصيد 4 نقاط جزاء أيضاً، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة الدنماركية تينا لوند مع الجواد «كارالو» نظير نتيجة أدائها في الجولة الرئيسية.

وحققت الكأس السنوية أهدافها الأساسية في تشجيع الشباب والمواطنين الإماراتيين على المشاركة في الرياضة، ورياضات الفروسية على وجه الخصوص، باعتبارها إرثاً من أجدادنا الذي تركوه للأجيال، والإقبال من الفارسات والفرسان المحليين والدوليين يترجم هذا النجاح بالأرقام، ويرسل رسالة أمل من أبوظبي إلى عالم الرياضة.

وحظيت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية الثامنة لقفز الحواجز بدعمٍ كبيرٍ من الشركاء الاستراتيجيين، مثل: مجلس أبوظبي الرياضي، اتحاد الفروسية والسباق، الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية، لونجين، إسطبلات الشراع، «أبوظبي للإعلام»، قناة ياس، وزهرة الخليج، بالإضافة إلى جمعية الإمارات للخيول العربية، ومستشفى برجيل، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وعبرت «أنيتا» الفارسة الفائزة بالجائزة الكبرى عن فرحتها بالفوز، حيث قالت: «إنها المرة الثالثة التي أفوز فيها بهذا اللقب الغالي. أشكر كل العاملين على هذا الحدث الذين تمكنوا من تنظيمه بالاحترازات كافة، كما أتمنى أن أشارك في المحافل القادمة».