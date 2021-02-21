برشلونة «باهت» في قياسية «ميسي 506»

برشلونة (رويترز)

احتفل ليونيل ميسي برقم قياسي جديد، بخوض مباراته 506 مع برشلونة في دوري الدرجة الإسباني لكرة القدم بتسجيل هدف من ركلة جزاء، لكن فريقه اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه قادش، بعد أن استقبل هدفاً متأخراً بالطريقة نفسها اليوم «الأحد».

وتخطى اللاعب الأرجنتيني زميله السابق تشابي هرنانديز في قائمة الأكثر مشاركة بقميص برشلونة في تاريخ الدوري، وافتتح التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 32، بعد أن سدد بهدوء عقب تعرض بيدري لعرقلة إيزا لاعب قادش.

واعتمد برشلونة على التشكيلة نفسها الأساسية التي خسرت 4-1 من ضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وظهر بأداء باهت وفشل في البناء على تقدمه.

ودفع الثمن حين ارتكب كليمو لينجليه مخالفة داخل منطقة الجزاء بضرب المهاجم روبن سوبرينو أثناء محاولة تشتيت الكرة.

ولم يخطئ أليكس فرنانديز لاعب قادش الشباك عند تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 89 ليوقف سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبرشلونة في المسابقة، بينما فشل الفريق القطالوني في استغلال تعثر المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خسر 2-صفر من ليفانتي أمس «السبت».

ويحتل برشلونة المركز الثالث ولديه 47 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف أتلتيكو، وخمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويحتل قادش المركز 14 ويملك 25 نقطة.



