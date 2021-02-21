الظفرة يستعيد جهود «الثلاثي» قبل مباراة العين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يستعيد الظفرة خدمات عصام العدوة العائد من الإيقاف، وسهيل المنصوري، وإبراهيم سعيد اللذين تماثلا للشفاء من الإصابة، وباستثناء محمد سيف الموقوف لنيله 3 إنذارات، فإن جميع اللاعبين «رهن إشارة» الجهاز الفني، بقيادة السوري محمد قويض، في لقاء العين يوم الخميس المقبل، ضمن «الجولة 18» لدوري الخلج العربي.

ويعد الوضع هو الأفضل بالفريق منذ بداية الموسم، حيث شهد غيابات مستمرة أدت إلى عدم ثبات التشكيلة، وما ضاعف المشاكل مؤخراً البطاقات الحمراء التي نالها 5 من لاعبيه في آخر 5 مباريات، ورغم ذلك استطاع «الفارس» إيقاف نتائجه السلبية بتعادل بطعم الفوز أمام الشارقة، في «الجولة 17»، وبالتالي أسهم في إشعال صراع قمة الدوري، وفي الوقت نفسه حصد نقطة من أمام منافس قوي، تجعله يتقدم خطوة نحو تأمين نفسه بجدول الترتيب، خاصة أن الـ17 نقطة التي حصدها حتى الآن، لا تمثل ضماناً للبقاء.

وأكد سالم حسن الهلالي مشرف فريق الظفرة، أن الوضع الحالي يعتبر جيداً، في ظل عودة المصابين، والعدوة من الإيقاف، بجانب أن الحالة البدنية للذين سبقوهم في العودة، تحسنت كثيراً، بخوض أكثر من مباراة في الدوري، بعد انقطاع استمر عند البعض لأكثر من أسبوعين، وهو ما يجعلنا مطمئنين على «الفارس» في الفترة المقبلة، والتي تحتاج جهداً كبيراً وعملاً مكثفاً حتى نصل إلى مركز جيد.

وقال: لدينا مواجهة مهمة مع العين، تحتاج إلى التركيز العالي، وتقليل نسبة الأخطاء، والاحترام الكبير للمنافس الذي يسعى لمطاردة الصدارة، والأهم بالنسبة لنا أن يقدم الفريق مباراة كبيرة، وأن يحقق نتيجة إيجابية تعكس الحالة الجيدة بدنياً وفنياً التي يعيشها الآن، ولا نشعر بالقلق من أي مباراة عندما تكون الصفوف مكتملة.

وأضاف: نأمل أن لا يتعرض الفريق لـ «موجة» إصابات جديدة، حتى يكون هناك ثبات في التشكيلة، وتصاعد في المستوى والنتائج خلال الجولات المتبقية من الدوري، والتي ستكون في غاية الصعوبة على الجميع، بعد التعزيزات التي قامت بها الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



