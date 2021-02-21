عمومية السباحة تعتمد «مؤهل الثانوية العامة» لمنصب الرئيس

دبي (الاتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد الدولي فيما يخص لائحتي النظام الأساسي والانتخابات، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي عن بُعد، وحضره ممثلو 12 نادياً من أعضاء الجمعية العمومية.

بدأ الاجتماع بكلمة سلطان السماحي رئيس الاتحاد أكد فيها سعي الاتحاد إلى المضي قدماً في إنهاء عملية التعديلات من أجل تسليم المهمة لمجلس إدارة جديد منتخب، متوجهاً بالشكر للأندية على تفهمها للعمل الذي يقوم به الاتحاد لتنظيم الانتخابات في أفضل الظروف.

وأدار الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي الاجتماع، حيث بدأ بشرح آلية عمل الاتحاد الفترة الماضية وطريقة التواصل مع الاتحاد الدولي وتم تكليف مكتب قانوني لصياغة الرسائل ما بين الاتحادين المحلي والدولي بالعودة إلى الأمانة العام.

وتم الاطلاع على النقاط التي طلب الاتحاد الدولي تعديلها، ومنها أن يكون مؤهل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد هو «ثانوية عامة» وليس مؤهلاً جامعياً، إضافة إلى أخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي عند تعديل النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية الغير عادية، ووضع بعض القواعد العامة لمكافحة المنشطات ومراقبة تعاطي المنشطات خارج المنافسات.

وطالب محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل رئيس لجنة الانتخابات تسجيل بعض الملاحظات على التعديلات، ومنها إضافة السيادة الوطنية للمادة رقم 15.1.1 ليعطي الحق للقوانين المحلية من أجل تطبيق بعض الإجراءات والقوانين التي تختلف من دولة إلى أخرى، كما طالب بمراجعة بند الثانوية العامة لمنصب الرئيس، والذي كان نفس الاتحاد الدولي قد وافق من قبل على المؤهل الجامعي، على أن يتم الموافقة حالياً على طلبات الاتحاد الدولي لكي يتم البدء في العملية الانتخابية.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية بدء لجنة الانتخابات أعمالها الأسبوع الحالي على أن يتم وضع الجدول الزمني للانتخابات لتقام في مدة من 45 إلى 60 يوماً وإرسال هذا الجدول الزمني للاتحاد الدولي للسباحة.



