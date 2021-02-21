محمد بن المر آل مكتوم يتفوق في تحدي السلق

دبي (الاتحاد)

نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مساء السبت، الأشواط النهائية للنسخة الرابعة عشرة لبطولة السلق في ميادين دورة المرموم وحقق الشيخ محمد بن المر آل مكتوم، المركز الأول في شوط ذكور السلالة العربية 1000 متر، بواسطة السلق «اقتحام»، يليه بالمركزين الثاني والثالث ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، بالسلق «بايلي» و«جاي تي جيت».

وكسب ناصر عبيد راشد بن دلموك الكتبي المراكز الثلاث الأولى في شوط إناث السلالة العربية 1000 متر، بالسلق «شيبا»، و«سوابي بيبي» و«بينسكي».

كما كسب ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، شوط سلق ذكور المحترفين 2500 متر، بالسلق «بالي ماك»، يليه حمد خالد الرميحي، بالسلق «راقي»، وثالثاً الكتبي أيضاً بالسلق «ناهام».

وأكمل ناصر عبيد بن دلموك الكتبي ثلاثية التفوق، بالفوز بشوط إناث سلق محترفين 2500 متر، بالسلق «الريم»، يليه الشيخة حصة بنت المر آل مكتوم، بالمركز الثاني بالسلق «نوادر»، والشيخة لطيفة بنت المر آل مكتوم، بالسلق «نجدة».

وتفوق عامر محمد المنصوري في شوط ذكور سلق هواة 2500 متر، بالسلق «مخباط»، يليه ثانياً منصور سالم النعيمي بالسلق «ريسنق»، وثالثاً عبد العزيز إبراهيم مراد بالسلق «ذهب».

كما كسب المنصوري شوط إناث سلق هواة 2500 متر، بالسلق «جلطة»، يليه ثانياً سيف حمد الشامسي بالسلق «معرفه»، وثالثاً عبدالله عبيد بن دلموك بالسلق «القاطعة».

وأكد جمعة المهيري، أن اللجنة المنظمة قامت بكافة الترتيبات من أجل المشهد النهائي الذي تميز بمشاركة نخبة من المحترفين والهواة سواء من داخل الدولة، وأيضاً المشاركين من خارج الدولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الذي يأتي سيراً لتحقيق جهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إبراز الرياضات التراثية ونشرها، سواء على مستوى الدولة، أو حتى المنطقة التي تتشارك بالعادات والتقاليد والتراث الممتد لعصور طويلة، ونسعى أن تتناقله الأجيال الصاعدة التي نحرص على دعمها وتوفير مقومات النجاح لها من خلال هذه البطولات السنوية.