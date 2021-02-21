مالابا يحتفل بـ «الثلاثين»

فيصل النقبي (كلباء)

احتفل التوجولي بينيل مالابا مهاجم اتحاد كلباء، بعيد ميلاده الثلاثين، بطريقة مثالية، عندما زار شباك الوصل مرتين في لقاء «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، ليرفع محصلته إلى 7 أهداف، خلال 13 مباراة لعبها مع «النمور» هذا الموسم، بإجمالي 18 هدفاً في موسمين بالدوري، و29 هدفاً في كل البطولات، بعدما سجل 7 أهداف في كأس الخليج العربي، و4 أهداف في كأس رئيس الدولة.

والمعدل المرتفع دفع إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم إلى الإسراع لتجديد التعاقد مع اللاعب حتى 2023.

وأبدى مالابا سعادته باحتفاله بعيد ميلاده الثلاثين في الإمارات، مؤكداً أنه يشعر بأنه في منزله وبين عائلته، وقال: إن الفريق تجاوز الخسارة القاسية أمام الجزيرة بروح الفريق الواحد، والرغبة في أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم، ونجحوا في المهمة أمام الوصل، رغم أنها لم تكتمل بالفوز.

من جهة أخرى، قام اللاعبون بالاحتفاء بعيد ميلاد مالابا بتهنئته عبر وسائل التواصل، وإقامة حفل بسيط في تدريب الفريق استعداداً لـ «الديربي» أمام الفجيرة.