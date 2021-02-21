«عجاج» يحطم زمن ماراثون العين و«روعة» تلفت الأنظار

العين (الاتحاد)

حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية لافتة متضمنة الفوز بالشوط الرئيسي على لقب الماراثون في السباق التاسع لمضمار العين الذي أقيم يوم أمس «السبت».

وأكد الجواد «عجاج» بإشراف المدرب الفرنسي جان دو روال، وقيادة ريتشارد مولن، نجوميته حين أضاف لقب الجولة الثانية لماراثون العين إلى لقب الجولة الأولى، بأداء حاسم، انتزع فيه المركز الأول في السباق البالغ طوله 4100 متر.

شارك في السباق 5 خيول من نجوم التحمل، وكان «عجاج» البالغ من العمر 10 سنوات، على قدر التحدي، حيث قاده ريتشارد مولن بطل الفرسان السباق، بصورة احترافية ليخطف اللقب في المراحل النهائية.

وجاء تفوق «عجاج» المنحدر من نسل «طهار دي كاندلون» بفارق نصف طول عن «آر بي جرينيد»، ومحطماً الزمن السابق البالغ 5:03:42 دقيقة المسجل باسم «بلد الريف» العام الماضي، ومسجلاً زمناً قياسياً جديداً وقدره 5:00:41 دقيقة.

ولفتت الفرس «روعة» لسموه، وبإشراف ماجد الجهوري وقيادة سام هتشكوك، الأنظار في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، على لقب سيح عمار برعاية الأرشيف الوطني.

وانقضت ابنة «منجز» على الصدارة في آخر 25 متراً لتفوز بفارق نصف طول عن غريمها القوي «غزوان الخالدية»، ومسجلة زمناً وقدره 1:05:52 دقيقة.

وسجلت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست اورتيل وقيادة تاج أوشي ثنائية، عبر «ايه اف مصنف» في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب البصرة برعاية طيران الإمارات، ومسجلاً زمناً وقدره 1:51:02 دقيقة، وانتزع البطل اللقب بفارق رأس عن «تاجر» بعد أداء حبس الأنفاس.

وجاء الفوز الثاني عبر المهر الرمادي «ايه اف العجاج»، الذي تفوق بفارق 1.25 طول عن وصيفه «المنصور ان اف»، في سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية الوطنية للأعلاف، ومسجلاً زمناً وقدره 1:37:17 دقيقة.

وكان نجم الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب جبل حفيت برعاية اتصالات، المهر الواعد «هارتور دي فاوست» لأبوظبي ريسنج، بإشراف هلال العلوي وقيادة عبدالعزيز البلوشي، الذي أبدع في الشوط متفوقاً بفارق 4.25 طول عن «جونا».

وسجل البطل زمناً وقدره 2:19:26 دقيقة.

وتألق بريق الفرس «آر بي بلينج» لبايرلي ريسنج، بإشراف دوج واتسون، وقيادة سام هتشكوت، التي سجلت فوزاً بفارق 4.25 طول عن وصيفها «طايش» في شعبية الروضة لمسافة 1600 متر، برعاية المسعود للسيارات «نيسان»، ومسجلة 1:50:19 دقيقة.

وخطف الجواد «مذهل» لخليفة مطر النيادي، وبقيادة سيف البلوشي، الأضواء في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب فلج هزاع، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، متفوقاً بفارق 4.5 طول عن «مهيمن» ومسجلاً 1:06:21 دقيقة.