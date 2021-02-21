الشارقة لرياضة المرأة.. بداية ذهبية في موسم الكاراتيه

علي معالي (دبي)

أكد فريق كاراتيه نادي الشارقة لرياضة المرأة تألقه في الظهور الأول بعد عودة النشاط للعبة التي توقفت إلى ما يقرب من العام، حققن ميدالية ذهبية و5 ميداليات ما بين الفضة والذهب، في بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه، وتوجت بالميدالية الذهبية اللاعبة حوراء العجمي في فردي الكوميتيه سيدات درجة أولى، والتي جرت في وزن 50 كجم، و3 فضيات لكل من اليازية خالد التي حلت وصيفة لزميلتها حوراء العجمي، فيما توجت فاطمة سالم بفضية كوميتيه فردي سيدات درجة أولى حتى وزن 68 كجم، أما الفضية الثالثة، فكانت من نصيب مريم منصور في مسابقة الكاتا فردي سيدات درجة أولى، وفازت بالميدالية البرونزية كل من: سلامة جاسم في الكاتا فردي سيدات درجة أولى، وخولة الأنصاري في الكاتا فردي سيدات درجة ثانية.

شارك في البطولة لاعبات من أندية الشارقة للدفاع عن النفس، والشارقة للألعاب الفردية، وشباب الأهلي، ودراجون سبورت، إضافة إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وجرت المنافسات وسط إجراءات احترازية مشددة وحضرها عدد كبير من مسؤولي اللعبة بالاتحاد، يتقدمهم اللواء«م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.



