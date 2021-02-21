ثنائية لخيول جودلفين في كأس السعودية

محمد حسن (دبي)

حققت خيول جودلفين ثنائية مستحقة خلال فعاليات النسخة الثانية من كأس السعودية التي أقيمت أمس «السبت» بميدان الملك عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور كبير تقدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، واشتمل على سباق الكأس الرئيسي الذي توج به «مشرف».

واستهل ثنائية جودلفين «سبيس بلوز» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، الذي انتزع لقب سباق تيرف سبرنت على مسافة 1351 متراً، بجدارة.

ثم أضاف الفوز الثاني للفريق الأزرق الجواد «جيفتس أوف جولد» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة بات كوسغريف، الذي ظفر بلقب سباق البحر الأحمر للتكافؤ لمسافة 3000 متر «عشبي»، وحل رفيقه في الشعار «سكريت أدفايزر» بالمركز الثالث في الشوطو بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك.

ونجح الجواد «مشرف» بشعار الأمير عبدالرحمن الفيصل، وإشراف المدرب جون جوسدن وقيادة ديفيد إيجان، في الفوز بلقب الشوط الرئيس، على لقب كأس السعودية، بجوائزه التي تبلغ 20 مليون دولار، بعد أن تفوق على منافسيه الأقوياء، الثنائي الأميركي «نيكس جو»، و«شارلاتان».



