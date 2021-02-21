22 لقباً لأضلاع «مربع ذهب» الكأس الأغلى

دبي (الاتحاد)

تتواجد فرق شباب الأهلي، وبني ياس، والشارقة، والنصر للمرة الأولى «مجتمعة» في الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لكرة القدم، والتي تنتظر حسم بطاقتي النهائي، في مواجهتي الغد «الاثنين»، بحثاً عن لقب «النسخة 44»، في تاريخ البطولة التي انطلقت موسم 1974- 1975.

ويبدو التواجد في النهائي المرتقب حقاً مشروعاً للفرق الأربعة، والتي تُوجت بما مجموعه 22 لقباً من أصل 43، بقيادة شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي، في عدد مرات الفوز بالبطولة، في 9 مناسبات، آخرها موسم 2018-2019، والشارقة برصيد 8 ألقاب، آخرها موسم 2002- 2003، النصر برصيد 4 ألقاب، آخرها موسم 2014- 2015، وبني ياس برصيد لقب وحيد موسم 1991- 1992.