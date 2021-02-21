العروبة «الناجح الوحيد» في «الامتحان 13» لدوري الدرجة الأولى

معتصم عبدالله (دبي)

حسمت نتيجة التعادل أربع مباريات، في «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، جمعت البطائح مع الإمارات 1-1، دبا الفجيرة مع الحمرية 1-1، الذيد مع دبا الحصن 2-2، مصفوت مع التعاون 0-0، لتكون «الجولة 13» الأكثر تكراراً لنتيجة التعادل في الدوري، منذ انطلاقة الموسم الحالي 2020- 2021، والتي وصلت إلى 18 مباراة، أبرزها تعادل الحمرية في 6 مباريات، فيما خلا سجل نتائج مسافي فقط من التعادل، بالفوز في 4 مباريات، والخسارة في 7 لقاءات.

وتصدر تعادل البطائح والإمارات 1-1 بضربتي جزاء مشهد قمة الجولة، بعدما حافظ «الصقور» على صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، مقابل 21 نقطة للبطائح «الثالث»، في الوقت الذي قلص فيه العروبة «الوصيف»، وأكبر المستفيدين من نتائج الجولة، الفارق مع المتصدر إلى نقطة، بتحقيقه الفوز الوحيد على حساب مضيفه العربي 3-1.

واحتاج العروبة «المتألق» إلى 6 دقائق فقط، لتحويل تأخره بهدف باولو سيلفا في الدقيقة 29، إلى فوز 3-1، بفضل أهداف رودريجو سيلفا في الدقيقة 70، سعيد عبيد في الدقيقة 74، و«البديل» فتحي ساخي في الدقيقة 76، ليرفع العروبة رصيده 24 نقطة، في المركز الثاني، مقابل 13 نقطة للعربي الثامن.

وكرر دبا الفجيرة «الرابع» نتيجة التعادل 1-1 في الجولة الماضية أمام العروبة، في مباراته أمام ضيفه الحمرية، وبكر «المخضرم» فيصل خليل بتسجيل هدف التقدم للحمرية في الدقيقة 4، قبل أن يدرك مانويل بوكياريلي التعادل لـ «النواخذة» في الدقيقة 66، وهو الهدف الأول للمهاجم الإيطالي مع فريقه الحالي دبا الفجيرة، بعدما خاض 4 مباريات.

وحسمت أهداف الشوط الأول تعادل الذيد «صاحب المركز الأخير» أمام ضيفه دبا الحصن «الخامس»، وسجل جيفرين سواريز «ثنائية» الذيد في الدقيقتين 27 و40، ليرفع رصيده الشخصي إلى 4 أهداف في 4 مباريات مع الذيد، فيما أحرز هدفي الضيوف محمد المربوعي في الدقيقة 3، وباسكال شيدي في الدقيقة 35، وحافظ الحصن على مركزه الخامس برصيد 19 نقطة مقابل نقطتين للذيد الأخير، في المقابل حسم التعادل السلبي مواجهة مصفوت أمام التعاون، وهو التعادل الأول لمصفوت في الدوري، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير مقابل 14 للتعاون السابع.



