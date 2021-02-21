البحرين تستضيف «بارالمبية» شباب آسيا

دبي (الاتحاد)

وقع ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، اتفاقية استضافة وتنظيم مملكة البحرين لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب ديسمبر 2021 والتي تأتي بعد نسخة دبي 2017، حضر مراسم التوقيع طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، وعلي الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، واللاعبة زينة عبد القادر واللاعب أحمد الهنداوي.

ووجه رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الشكر إلى مملكة البحرين، قيادةً وشعباً، واللجنة المنظمة العليا لهذا الحدث القاري برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة وفرق العمل المختلفة على جهودها المتواصلة في التجهيز لاستضافة الألعاب الآسيوية، من خلال الاجتماعات المتتالية، لتقديم نسخة استثنائية في ظل التحديات التي واجهت رياضة «أصحاب الهمم» في العالم بسبب جائحة كورونا، مثمناً الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها اللجنة البارالمبية البحرينية خلال الفترة الماضية من أجل التفاعل مع هذا الحدث القاري المرتقب والذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وخصوصاً أن مملكة البحرين تملك مقومات تنظيم حدث استثنائي سيكون محفوراً في ذاكرة الوفود المشاركة.

وقال: نتمنى التوفيق لمملكة البحرين الشقيقة في استضافة الحدث، حيث ستضع «البارالمبية الآسيوية» كل إمكاناتها تحت تصرف اللجنة المنظمة، وسنعمل معهم بروح الفريق من أجل إبراز الوجه المشرق للبحرين في رياضة «أصحاب الهمم».

وقال: اللجنة البارالمبية الآسيوية في هذا الإطار رفعت شعار تطوير اللاعب منذ النشء وحتى الاحتراف، برسم طريق واضح من أجل تحقيق ذلك عن طريق المسابقات المختلفة طوال الموسم وتأهيل الكوادر التي تعمل مع اللاعب من مصنفين ومدربين.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة عن سعادته بتوقيع اتفاقية الاتفاقية، مشيداً برعاية القيادة الرشيدة لرياضات ذوي العزيمة، مؤكداً على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في استضافة مختلف البطولات الرياضية، والاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم جميع الرياضات، موجهاً الشكر إلى «البارالمبية الآسيوية» على ثقتها بمملكة البحرين، مشيراً إلى جاهزية اللجنة البارالمبية البحرينية لهذا الحدث المهم.



