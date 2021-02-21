السدراني.. أفضل لاعب في «مسبار الأمل الشطرنجية»

الفجيرة (الاتحاد)

فاز عمار السدراني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بلقب أفضل لاعب مواطن في بطولة مسبار الأمل الشطرنجية بنسختها الأولى والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة افتراضياً بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات، بينما فازت ميرا الحمادي لاعبة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب أفضل لاعبة مواطنة في البطولة.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيجور ميلادينوفيك بالمركز الأول، وجاء الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكلينك في المركز الثاني، والأستاذ الدولي المغربي علي صبار الثالث، ويليه مواطنه الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني في المركز الرابع، ثم الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني كوماروف الخامس.

وفازت الأستاذة الدولية الكبيرة مهري كلاديفا من تركمانستان بلقب أفضل لاعبة في البطولة، وخليفة خالد الحفيتي أفضل لاعب على مستوى النادي، ومنحت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل اللاعبين بحسب الأعمار وهم: محمد سعيد اليليلي 16 سنة، وسالم جاسم البلوشي 14 سنة، وحميد الزحمي 12 سنة، وعامر سعيد اليليلي 10 سنوات، وسلطان جاسم البلوشي 8 سنوات.

وبارك الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج نجاح البطولة، مؤكداً أن النادي سيكون حريصاً على تنظيم المزيد من البطولات مستقبلاً، كي يحظى لاعبو الشطرنج بفرصة المنافسة والفوز بالجوائز والألقاب.



