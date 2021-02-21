جوندوجان يكشف سر «التطور المذهل» مع «السيتي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يمر الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، بأفضل فترات مسيرته الكروية، إذ سجل في أقل من شهرين 9 أهداف منها 4 أهداف، خلال آخر مباراتين، قبل إصابته الأخيرة، وهي حصيلة تؤكد الدور الكبير الذي لعبه المدرب بيب جوارديولا، بمنحه مهام أكثر نزعة هجومية.

وقبل هذا الموسم لم يكن النجم الألماني يسجل مثل هذا العدد من الأهداف «13 هدفاً هذا الموسم».

وشرح جوندوجان لتليفزيون السيتي، هذا التطور المذهل في أدائه النوعي داخل الملعب، وقال: أنا لا أعرف حقاً ما الذي صنع الفارق، ولكن بدأت ألعب دوراً أكثر ميلاً للهجوم، وربما زادت رغبتي في الوصول إلى المساحات الخالية في المقدمة، على عكس ما كان يحدث في الموسم الماضي.

وأضاف: أحاول فقط مساعدة فريقي في تحقيق الانتصارات بقدر الإمكان، ليس هجومياً فقط، وإنما دفاعياً أيضاً، باختصار، أحاول دائماً أن أكون موجوداً في المكان المناسب، وأن أكسب جميع المواجهات والالتحامات، وأن أتصدى لتسديدات المنافسين، وأن أسجل الأهداف كلما كان ذلك ممكناً.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن جوندوجان سجل 22 هدفاً في 4 مواسم مع السيتي في مختلف المسابقات، وهذا الموسم فقط «2020-2021» تجاوز العدد بهدفين، بينما لم يعرف في موسمي 2017-2018، و2018-2019 معاً، طريقه لمرمى المنافس إلا 6 مرات فقط. واختتم موقع جول تقريره بقوله: التطور الكبير الذي ظهر في أداء جوندوجان وأهدافه الحاسمة، وضعته بين أبرز لاعبي أوروبا في الأسابيع الأخيرة.



