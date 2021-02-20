الراجحي بطلاً لرالي دبي والسويدي ينتزع لقب «الكوادس»

دبي (الاتحاد)

توّج المتسابق السعودي يزيد الراجحي بطلاً لرالي دبي الصحراوي لأول مرة، وفاز البريطاني سام سميث على متن دراجة كيه تي أم بلقب الدراجات النارية، بينما فاز الإماراتي منصور السويدي بلقب فئة دراجات الكوادس بالدفع بأربع عجلات على متن دراجة كوادس ياماها، بفارق 4 ساعات و18 دقيقة عن السعودي هيثم التويجري.

وفاز الراجحي بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات، على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، بفارق 33 دقيقة و49 ثانية عن أقرب منافس الإماراتي الشيخ خالد القاسمي وملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفيتس بسيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 دي كيه آر.

وبواصل الراجحي سيطرته على المرحلة الثانية من الرالي بفارق 21 دقيقة، «الشركة العربية للسيارات‏‭ ‬نيسان ‬البالغة ‬مسافتها ‬194 ‬كم»، ‬وانتزع ‬القاسمي ‬المركز ‬الثاني ‬من ‬السعودي ‬ياسر ‬بن ‬سعيدان ‬وملاحه ‬اليكس ‬كوزميش، ‬بعد ‬أن ‬اصطدم ‬بسيارة ‬سعيدان ‬الميني ‬جون ‬كوبر ‬وركس ‬رالي ‬التي ‬حلت ‬في ‬المركز ‬الثالث.