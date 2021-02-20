«هبة الوثبة» و«حميم» يبحثان عن كلاسيكو المهرات والأمهار

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار أبوظبي مساء اليوم، حفل سباقه الحادي عشر، والذي يتضمن سباق كأس رئيس الدولة، في نسختيه المخصصة للخيول العربية «للفئة الأولى»، والخيول المهجنة «قوائم»، وتشتمل الأمسية كذلك على سباقي كلاسيكو الإمارات للأمهار، والثاني للمهرات.

ويواجه «الزاهر»، في طريق استعادته للقب كأس رئيس الدولة، غريمه القوي «صمود»، الفائز بالسباق التحضيري، عندما يلتقيان بالشوط السادس والرئيس على اللقب الغالي لمسافة 2200 متر، فيما تبلغ قيمة جوائز الشوط 2.5 مليون درهم.

وتضم قائمة المتنافسين أسماءً أخرى، أبرزها «بي أف مغادر» وصيف «صمود» في السباق الأخير، بجانب الصاعد «داجوي لوتوا»، وهناك «أيه أف البيرق».

وتتجدد المواجهة مرة أخرى بين «برهان»، و«مداهم» في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمهجنة في ختام الحفل لمسافة 1400 متر «قوائم»، بعد أن حسم «برهان» آخر مشارك، وينافس أيضاً«مكلل»، و«متماسك»، بالإضافة إلى «أجود».

وتبحث بطلة كلاسيكو أبوظبي المهرات «هبة الوثبة» عن كلاسيكو الإمارات للمهرات لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر «هيبة»، وتواجه ابنة «رباح دو كارير»، «فوعة» وصيفتها في كلاسيكية أبوظبي، وثالثة ذلك السباق «روعة الريف».

ويسعى النجم المتألق «حميم»، لإبقاء سجله خالياً من الهزائم في 5 سباقات هذا الموسم، وذلك عبر سباق كلاسيكو الإمارات للأمهار في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «هيبة».

ومن الخيول التي يتوقع أن تنافس وتضع حداً لانتصارات «حميم»، المهر «متحدي»، ورفيقه «قاسم»، بجانب «أيه أف معتق».

ويبرز منها كل من «عاهد الخالدية»، الوصيف بفوارق ضئيلة خلال آخر 3 مشاركات، و«أيه أف الأحقاف»، و«إيميلينا»، في الشوط الأول على لقب المها لمسافة 1600 متر، بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً.

ويستقطب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان للخيول، 16 خيلاً يبرز منها «أيه أف محنك»، و«مروج»، و«السعيد».

ويضم الشوط الثاني نخبة قوية من الخيول تتنافس على مسافة 2200 متر «تكافؤ» على لقب العنود، ويبرز كل من «أيه أف أباهي»، و«قاسم» وكلاهما فائز في آخر مشاركة، كما يتوقع أن ينافس «طاير».

الترشيحات

1- عاهد الخالدية- الأحقاف- إيميلينا

2- أباهي- قاسم- طاير

3- محنك- مروج- السعيد

4- هبة الوثبة- فوعة- روعة الريف

5- حميم- متحدي- قاسم

6- صمود- الزاهر- مغادر

7- برهان- مداهم- مكلل