العواني: أبوظبي فخورة بتنظيم فعاليات عالمية تواكب المنجزات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

توجه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة لخطط التطوير الرياضي، التي تثمر عن نجاحات مهمة وإنجازات مميزة أسهمت بإعلاء راية الإمارات في المحافل العالمية، مؤكداً أن التحضيرات التنظيمية اكتملت لانطلاق الطواف، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية، التي تحرص على صحة جميع المشاركين والمنظمين.

وقال: تفخر أبوظبي بتنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب الإنجازات والنجاحات الوطنية التي تحققها الدولة، والحدث دلالة مهمة على الإمكانيات والقدرات التنظيمية الكبيرة والبنى التحتية المتينة، والتلاحم الوطني من قبل جميع الجهات والمؤسسات الوطنية، التي تتكاتف لعكس الصورة والسمعة المرموقة للإمارات وجدارة تعاملها في إدارة ظروف الأزمة، التي برهنت القيم الأصيلة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وأضاف: سيتابع العالم نجاحات الإمارات في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، واستئناف تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية على أرضها مجدداً.

وتابع: الطواف نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية بين فئات مجتمع الإمارات، وحقق مكاسب كبيرة على الصعيد الترويجي للدولة عالمياً، وأسهم في إبراز معالمها الصحراوية والجبلية والعمرانية والتاريخية والثقافية، وسيسلط الضوء هذه المرة على الإنجازات التاريخية للإمارات بوصولها إلى المريخ، والذي سيكون حاضراً في طواف الإمارات، بالمرحلة الرابعة التي حرصنا على تسميتها بمرحلة مسبار الأمل، لترسخ إرث الإنجاز التاريخي.