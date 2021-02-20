خمينيز «الهداف الثالث» في «فرقة السماوي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

النجوم يظهرون دائماً في المواعيد الكبيرة، هذا ما أكده الأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس الذي استحق أن يكون نجم «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، لما قدمه من عمل رائع خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة، بعدما سجل هدفين في دقيقتين، وأعاد «السماوي» إلى المباراة، بعد التأخر بهدفين، وأثبت أنه من نوعية فريدة، حيث لم يكتف بتسجيل الهدفين، بل الأبرز طوال التسعين دقيقة لعباً ومهارة، حيث أرهق دفاع الجزيرة كثيراً، وكان دائماً الخطر الأكبر.

ونجح «راقص التانجو» في الوصول إلى 5 أهداف مع «السماوي» هذا الموسم، وصناعة 3 أهداف، بالإضافة إلى 32 تمريرة مؤثرة، في 15 مباراة، شارك فيها مع «السماوي» هذا الموسم.

واستحق خمينيز لقب «الهداف الثالث» في «فرقة السماوي»، بعدما رفع رصيده إلى 5 أهداف، بفضل «الثنائية» في شباك الجزيرة 3-3، خلف المتصدر جواو بيدرو برصيد 13 هدفاً، وبالتساوي مع زميله سهيل النوبي بالرصيد ذاته من الأهداف، وتوزعت أهداف خمينيز الخمسة في الدوري، ما بين 4 أهداف بالقدم اليمنى، وهدف وحيد باليسرى.

ولفت خمينيز الأنظار إليه منذ بداية الموسم، من خلال المهارة الفائقة وكذلك الثقة في الأداء، وتحدث اللاعب من قبل، بالتأكيد أن هدفه الرئيس، هو صناعة تاريخ له في دوري الخليج العربي، وأن يكون من أبرز اللاعبين الذين مروا على البطولة، وأنه يحلم مع «السماوي» بحصد لقب هذا الموسم بعد العروض القوية للفريق.

من جانبه، أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، والمشرف على الفريق، أن خمينيز واحداً من أمهر اللاعبين الموجودين في الدوري، مشيداً بما يقدمه مع «السماوي» هذا الموسم، وقال: بكل تأكيد خمينيز مكسب للدوري، ولا شك أن استمراره في البطولة، سيكون له تبعيات إيجابية، كونه يملك قدرات رائعة تساعد زملائه على التألق.

وتمنى أن يواصل اللاعب بالمستوى نفسه خصوصاً في مباراة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة مساء الاثنين المقبل، من أجل المضي قدماً في طريق النجاح، ومكافأة الكرة للفريق على ما يقدمه من مستويات رائعة.