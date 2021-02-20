الغساني وإيزيكيل والزعابي «أهداف قاتلة»

مراد المصري (دبي)

تصدر أكثر من لاعب المشهد، في نجومية «الدكة»، خلال «الجولة 17» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ولكن «القاسم المشترك» بينهم، هو أنهم جميعاً سجلوا أهدافاً في الدقائق الأخيرة القاتلة، ليؤكدوا أنهم قادمون لإثبات أنفسهم بقوة مع أنديتهم وملاعبنا.

وبرز يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، الذي أحرز هدف التعادل لـ «الفرسان» أمام حتا في الدقيقة 86، ليمهد الطريق إلى الفوز بعد ذلك وخطف «النقاط الكاملة».

ولعل الهدف الأكثر أهمية جاء عن طريق النيجيري إيزيكيل الذي شارك بديلاً، ليخطف هدف التعادل للجزيرة أمام بني ياس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وجاء مباشرة عقب إهدار زميله علي مبخوت ضربة جزاء، ليمنح التعادل لـ «فخر أبوظبي».

وتمكن «البديل» طحنون الزعابي من تدوين اسمه في انتصار الوحدة، عندما سجل هدفاً بتسديدة متميزة من مسافة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحقق «العنابي» الفوز بثلاثية.