«متعة المشاهدة» من «قمم الجبال»

دبي (الاتحاد)

تحولت قمم جبال حتا المطلة على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى مدرجات حقيقية، لمتابعة مباريات دوري الخليج العربي، حيث اتخذت منها جماهير الأندية مكاناً لمشاهدة المباريات، وتشجيع فرقها، بعد أن حرمتهم الظروف الصحية التي يعيشها العالم، من حضور المباريات في الملاعب، والاستمتاع بأجواء المنافسات والمسابقات.

وخلال مباراة حتا وشباب الأهلي، لفت عدد من جماهير «الفرسان» الأنظار من قمم سفح جبال حتا، عندما رفعت شالات فريقها، وتابعت المباراة المثيرة التي قلب فيها شباب الأهلي الطاولة على أصحاب الأرض، وانتزع فوزاً ثميناً.

ونشر عدد من الجماهير صوراً وفيديوهات، لدى متابعة المباراة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي، ومطبقين الشروط الصحية، علماً بأن العديد من جماهير الأندية الأخرى، سبق لها التواجد أيضاً في المكان نفسه لمشاهدة مباريات فرقها، في تأكيد واضح للارتباط الكبير لمشجعي «دورينا» بفرقهم، وشغفهم الكبير بحضور المباريات، إلى درجة استعدادهم لتحمل مصاعب تسلق الجبال، واتخاذ القمم مدرجات موقتة، أملاً في العودة قريباً إلى المقاعد الحقيقية في مدرجات ملاعبنا.