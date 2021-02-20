نجومية «الفار» في «10 حالات»!

علي معالي (دبي)

شهدت «الجولة 17» لدوري الخليج العربي العديد من حالات الاستعانة بـ «تقنية الفيديو»، وكان «الفار» واحداً من نجومها، من خلال تغيير عدد من القرارات، وإلغاء بعض الأهداف، وضربات الجزاء بعد العودة له، وأخذ رأيه في التوقيت الصعب!!

ووصل الاستعانة بـ «الفيديو» إلى 10 مرات أو أكثر، في ظل الحالات الكثيرة الحساسة، وكان ضرورياً العودة لأخذ القرار النهائي بشأن الواقعة، ورغم أن التقنية قتلت المتعة والإثارة وحالات الجدل في كرة القدم، لكنها في الوقت نفسه تمنح الفرصة لكل فريق للحصول على حقه.

وفي مباراة النصر مع عجمان، تم إلغاء ضربة جزاء لـ «البرتقالي» بعد العودة إلى «الفار»، بجانب إلغاء هدف لتيجالي.

وفي مباراة الشارقة مع الظفرة، تم احتساب ضربة جزاء على «الملك»، جاء منها هدف التعادل، وإلغاء هدف للشارقة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ورفض احتساب ضربة جزاء لشباب الأهلي أمام حتا،

وفي مباراة «القمة الممتعة» بين الجزيرة وبني ياس، هناك العديد من الحالات، منها إلغاء 3 أهداف لـ «فخر أبوظبي» بداعي التسلل، وفي مباراة الوحدة وخورفكان خطفت «تقنية الفيديو» النجومية، من خلال تدخلها في احتساب ضربتي جاء لـ «العنابي»، وإلغاء هدف من تسلل صعب لـ «النسور»، والشيء نفسه حدث في مباراة الأهداف الثمانية بين الوصل واتحاد كلباء، ليس هذا فحسب، بل طالت «التقنية» مباراة العين والفجيرة، عندما تم إلغاء ضربة جزاء لـ «الزعيم» بعد احتسابها.