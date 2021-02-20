المهيري بطل «المحترفين» والهاشمي يتألق في «المبتدئين»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اختتمت مساء أول أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، وسط مشاركة كبيرة وضخمة تحفل بها المنافسة للمرة الأولى، وشارك في فئات البطولة المتنوعة 20 متسابقاً، قدموا استعراضاً خيالياً في أجواء جميلة ومميزة على كورنيش القرم وشاطئه المميز بمحاذاة المانجروف.

وانتزع عمير المهيري، لقب فئة المحترفين بعدما قدم أداءً واستعراضاً حصد من خلاله 45 نقطة، وحل ثانياً خميس الشامسي وثالثاً خالد سباع، وفي فئة النوفيس حل أحمد الهاشمي بالصدارة وثانياً سلطان المرزوقي وثالثاً أحمد سالم الرميثي، فيما انطلقت فئة السيدات وللمرة الثانية هذا الموسم وبمشاركة فتيات من الإمارات، حيث حلت في المركز الأول حصة القبيسي وجاءت ثانية نورا الشملان وثالثة ميثاء المهيري.

وكان السباق بمختلف مراحله قد شهد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة والتفاصيل الخاصة بالوقاية من كوفيد- 19.

من جهته هنأ سالم الرميثي مدير عام النادي، الفائزين في الجولة وكل المشاركين، مؤكداً أن هذه الجولة كانت استثنائية مع ارتفاع عدد المشاركين. وقال الرميثي: نتوقع أن يزيد العدد أكثر في المسابقات القادمة خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها البطولة وزيادة انتشارها في أوساط الشباب، وأضاف: لدينا خطة بالوصول لعدد يفوق الخمسين متسابقاً خلال الموسم القادم، وفي حال نجحنا في ذلك فسوف نقوم بتقسيم البطولة على مدار يومين من التصفيات التأهيلية.