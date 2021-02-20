انطلاق الأدوار التمهيدية لبطولة الشرطة للرماية

الشارقة (وام)

انطلقت أمس الجولة الثالثة من بطولة الشرطة السنوية للرماية على ميادين الرماية بالخضيرة، في نسختها الـ39 التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة. وتتضمن هذه الجولة الأدوار التمهيدية لمسابقة تحدي السرعة لفئة فرق الرجال، بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والعميد عارف علي الريس مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم الدكتور سعود سالم الجنيبي نائب مدير الاتحاد، والمقدم أحمد عبدالرحمن العويس نائب رئيس اللجنة العليا للبطولة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

وتقام الأدوار التمهيدية على يومين بواقع 11 جولة يومياً، وتستأنف يوم 24 من فبراير الجاري، وهو اليوم الختامي للبطولة والذي يشهد جولتي قبل النهائي والختام لتحديد الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى.

وتعتمد مسابقة تحدي السرعة على عنصر السرعة في الركض نحو الهدف، حيث يتوجب على الرماة الجري بالسلاح «البندقية» لمسافة 100 متر، يليها التسديد علي الهدف من مسافة 200 متر من وضعية الرقود، مما يتطلب التركيز والدقة العالية في التسديد، حيث يمثل التوقيت الزمني في ذلك عاملاً مهماً في احتساب النتائج، ومعرفة الفريق الحاصل على أعلى معدل من النقاط.