فارق الهدف يشعل دوري أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

أشعل فارق الهدف مباريات الجولة الـ11 والأخيرة من الدور الأول لدوري أقوياء اليد، وأحدث تعديلات في جدول الترتيب العام للمسابقة، بعدما نجح مليحة في خطف مباراة الجزيرة التي جرت بينهما بصالة فخر أبوظبي بفارق هدف 27-26، ليقفز مليحة للمركز الثالث متساوياً مع العين وشباب الأهلي برصيد 24 نقطة، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

وحسم دبا الحصن مواجهة الوحدة لمصلحته بنتيجة 34-33، رغم أن الحصن صاحب الأرض تقدم في الشوط الأول 18-14، وقفز الحصن من المركز الأخير إلى السابع برصيد 14 نقطة، وتقدم الوحدة للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وواصل العين انتصاراته بعدما تغلب على النصر 26-23 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج، وحسم الزعيم العيناوي الشوط الأول بالتقدم 11-8، وتقدم البنفسج للوصافة برصيد 24 نقطة، وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي، فيما تقدم النصر إلى المركز الخامس مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.