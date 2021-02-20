كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تضع بصمة الختام

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الفارسة أنيتا ساندي، على صهوة الجواد «فور كاش 2» بكأس لقب النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمتين، والتي استضافها نادي أبوظبي للفروسية على مدى 3 أيام واختتمت أمس.

وجاءت منافسة الكأس بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها (145) سم، بمشاركة 11 فارسة من 9 دول، نجحت فارستان بإكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهما التنافس والتحدي في جولة التمايز، الفارسة النرويجية أنيتا ساندي بجوادها «فور كاش 2» أكملت جولة التمايز في زمن بلغ 44.92 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، ونالت الصدارة وتوجت بكأس البطولة، وتوجت بجائزة المركز الثاني الفارسة البريطانية جورجيا تيم مع الجواد «زد سفن آسكوت»، وأنهت جولة التمايز خلال 46.53 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء أيضاً، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة الدنماركية تينا لوند مع الجواد «كارالو» نظير نتيجة أدائها في الجولة الرئيسة.

وفي منافسة الجائزة الكبرى المصغّرة من فئة النجمتين، وبرعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وجوائزها التي بلغت 50 ألف درهم، تنافست 30 فارسة، في شوط بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وأكملت الجولة الرئيسة 10 فارسات دون خطأ، وفي جولة التمايز أكملت 8 فارسات دون خطأ أيضاً، وبفارق التوقيت توّجت السورية آية حمشو مع الفرس «شامبيون 126» بجائزة المركز الأول، بعد إكمالها التمايز في 32.62 ثانية، وحلت ثانية البريطانية جورجيا تيم والفرس «زد سفن كانيا دانس»، خلال 33.35 ثانية، وجاءت الدنماركية تينا لوند جائزة المركز الثالث بصحبة الفرس «سيلفيتا زد» وأنهت التمايز في 34.33 ثانية بمنافسة كأس بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الواجز، برعاية لونجين، وجوائز بقيمة (125) ألف درهم للفائزات.

وشهد جانباً من منافسات يوم الختام ومراسم تتويج الفائزات، ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية والسيد كيم إليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية لتتويج الفائزات وشارك في ثالث أيام البطولة 108 فارسات وفارسان خلال 6 أشواط لفئة البطولة الدولية لفئة الأطفال برعاية زهرة الخليج وتقدر قيمة جوائزها بـ 20 ألف درهم، وفئة الناشئين (الجونيورز) برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية وتقدر قيمة جوائزها المالية بـ 30 ألف درهم، وفئة البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وتقدر قيمة جوائزها بـ 50 ألف درهم، وفئة الشباب تحت 25 سنة للبطولة الدولية، جولة واحدة مع التمايز، برعاية اسطبلات الشراع والتي تقدر قيمة جوائزها بـ 30 ألف درهم، وفئة السيدات للبطولة الدولية، جولة خاصة من مرحلتين ترعاها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجوائز تقدر قيمتها بـ 50 ألف درهم وفئة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية للسيدات التي ترعاها لونجين بجوائز مالية تقدر قيمتها بـ 125 ألف درهم.

من جانبها، اعتبرت ناعمة المنصوري نجاح النسخة الثامنة للبطولة، رسالة حضارية للعالم تعكس إيمان الإمارات وقيادتها الرشيدة الراسخة بمواصلة التقدم والتميز في جميع المجالات وخاصة الرياضية، رغم التحديات والظروف المحيطة، تمكن فريق العمل في الأكاديمية من تنظيم الحدث بأعلى المستويات.

وتابعت: نقدر الجهود التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع الرعاة ونادي أبوظبي للفروسية مع تطبيق الإجراءات اللازمة والمعتمدة من السلطات الصحية. وتوجهت بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، والشكر موصول إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات على الدعم اللامحدود للمرأة في المحافل المحلية والدولية».

وكانت نتائج فئة النجمتين التي استكملت أمس الأول وبعد تنافس 17 فارسة على جائزة الأكاديمية بقيمة 60 ألف درهم، قد أسفرت عن فوز البولندية أميليا موسيكا والجواد«كونتندركس» بجائزة المركز الأول، وأكملت المرحلة الثانية خلال 40.56 ثانية، وحلت النرويجية أنيتا ساندي والجواد«فور كاش 2»ثانية، فيما نالت الدنماركية تينا لوند والفرس«سيلفيتا زد» المركز الثالث بعد تسجيلها 45.54 ثانية.