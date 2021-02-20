دبا الفجيرة والحمرية يتعادلان في «الأولى»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

تعادل دبا الفجيرة والحمرية 1-1، اليوم «السبت، ضمن «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تقدم الحمرية بهدف فيصل خليل في الدقيقة الرابعة، وأدرك مانويل التعادل لـ «النواخذة» في الدقيقة 66، ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى «النقطة 19» في المركز الرابع، وبقي الحمرية سادساً ب «النقطة 18»

كما تعادل الذيد مع دبا الحصن بهدفين لكل منهما، سجل لدبا الحصن كل من العُماني محمد المربوعي في الدقيقة الثالثة، وباسكال في الدقيقة 35، فيما أحرز للذيد سواريز في الدقيقتين 27 و40، وأصبح رصيد دبا الحصن 19 نقطة في المركز الخامس، فيما حصد الذيد النقطة الثانية في المركز الأخير.