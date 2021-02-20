الجهوري يهدي إسطبلات الحزم 4 لقب كأس محمد بن منصور للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

فرضت إسطبلات الحزم 4، سيطرتها على سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأقيم السباق بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون مع اتحاد الفروسية.

وتوج الفائزين الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي.

وجاء تفوق إسطبلات الحزم 4 عبر النجم الصاعد عبد الله علي خلفان الجهوري على صهوة «شا شهم»، بعد أن قطع المسافة الكلية للسباق خلال 3:24:47 ساعة وبمعدل سرعة 29.29 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثاني رفيقته في الإسطبل الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «شا اكليبس» في 3:25:19 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.22 كلم/ساعة، فيما حل ثالثاً الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الفرس «رقاصة» لإسطبلات زعبيل خلال 3:26:56 ساعة، بمعدل سرعة 28.99 كلم/ ساعة.

وجاء فوز الفارس عبد الله علي الجهوري بعد أداء قوي، حيث تصدر السباق في جميع مراحله، مستفيداً من جاهزية الجواد «شا شهم» الذي أنجز فوزه الأول من ثاني مشاركة له.

وعلى الرغم من المطاردة القوية في المرحلة الأخيرة من صاحبي المركز الثاني والثالث، ليلى الرضا، وعبد الله المري، وتحقيقهما لمعدلات عالية من السرعة، لكنهما فشلا في اللحاق بالبطل، بفضل الفارق الكبير الذي صنعه، خصوصاً خلال المرحلتين الثانية والثالثة.