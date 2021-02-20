طواف الإمارات يجدد الموعد مع النجاحات

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار العالم غداً الأحد إلى منافسات طواف الإمارات، التي تنطلق بمرحلة أدنوك الأولى من حصن الظفرة وصولاً لمدينة المرفأ الساحلية في منطقة الظفرة، وذلك لمسافة 176 كلم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ويقام الحدث على مدار 7 أيام، وذلك من دون حضور جماهيري وبأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وفق بروتوكول صحي محكم، يهدف لضمان سلامة جميع المشاركين والمنظمين في ظل تداعيات المرحلة الراهنة.

ويبرهن طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام في افتتاحية أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لعام 2021، على مكانة الدولة وقدراتها الاستثنائية الكبيرة وتعاملها المثالي في إدارة الأزمات، وحرصها الكبير على الالتزام تجاه الأسرة الرياضية العالمية، ودعم عدم توقف الحياة الرياضية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة، ودورها الكبير في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب في الإمارات موطن السلام والتسامح.

وتتميز مسارات النسخة الثالثة لطواف الإمارات، بتنوع مراحله بما يناسب كافة المتسابقين «السرعة، القمم الجبلية، القوة والتحمل»، حيث تنطلق المرحلة الافتتاحية للطواف بتمام الساعة 12:25 ظهراً بشعار «مرحلة أدنوك»، وتعد مرحلة سريعة لمسافة 176 كلم، حيث البداية من حصن الظفرة ومن ثم يمر المسار بمناطق مول الظفرة، مدينة زايد، مدرسة أدنوك، جزيرة صير بني ياس، الرويس مول، جزيرة الشويهات ومن ثم الختام في كورنيش شاطئ المرفأ، ومن المتوقع أن يصل الدراجون لنقطة الختام في تمام الساعة 4:26 عصراً.

وتضم قائمة الفرق المشاركة: البسين فينيكس البلجيكي الأعلى تصنيفاً بين الفرق في الموسم الماضي في الحدث العالمي المرتقب، AG2R سيتروين الفرنسي، أستانا بريمير تيك الكازاخي، البحرين فيكتوريوس البحريني، بورا - هانزغروهي الألماني، كوفيديس الفرنسي، ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، أي أف اديوكيشن-نيبو الأميركي، جروباما -أف دي جي الفرنسي، إنيوس جرانديريس البريطاني، إنترمارشي أريد جوبيرت ماتريوكس البلجيكي، ستارت أب نيشن الإسرائيلي، جامبو فيزما الهولندي، لوتو سودال البلجيكي، موفي ستار الإسباني، بايك اكسشينج الأسترالي، دي أس أم الألماني، كوبيكا أسوس الجنوب أفريقي، تريك سيجافريدو الأميركي، الإمارات الإماراتي.

كما يجمع الطواف نخبة نجوم السباقات العالمية ومن بينهم السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جامبو فيزما وبطل النسخة الأولى من الطواف، والبريطاني آدم يتس دراج فريق اينوس جرانديريس بطل النسخة الثانية، وتادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات والفائز بطواف فرنسا 2020، بجانب البريطاني كريس فروم دراج فريق ستارت آب نيشن الإسرائيلي والفائز بطواف فرنسا للدراجات أربع مرات، إلى جانب متسابقي السبرينت أمثال الأسترالي كاليب ايوان، والإيرلندي سام بينيت، والألماني باسكال أكرمان، والإيطالي اليا فيفياني، والكولومبي فيرناندو جافيرا.

ويبلغ إجمالي المسافة التي سيقطعها الدراجون خلال المراحل السبعة 1045 كلم، في المقابل يرتدي القميص الأحمر الذي ترعاه أدنوك لمتصدر الترتيب العام بالزمن المسجل بداية من المرحلة الثانية، والقميص الأخضر برعاية اتصالات للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل متسابق شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية طيران أبوظبي للمتصدر للمراحل السريعة المتوسطة.