دياز: النصر وجد ضالته قبل مباراة الشارقة

معتصم عبدالله (دبي)

عبر الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، عن أمله في أن تشهد مباراة فريقه أمام نظيره الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل، مستوى ممتعاً يرقى إلى ما تنتظره جماهير الفريقين، وقال «قطعاً نطمح إلى الفوز، والتأهل إلى النهائي، ولكن قبل ذلك علينا تقديم الأداء الأفضل أمام منافس قوي.

وأضاف «بعد التعثر في مباراتين على التوالي، وجدنا ضالتنا في المواجهة الأخيرة في الدوري أمام عجمان، باستغلال الفرص وتسجيل الأهداف، ونتطلع إلى استثمار مكتسبات المباراة الأخيرة في مواجهة الشارقة»، لافتاً إلى صعوبة المباراة، عطفاً على استقرار المنافس مع جهازه الفني بعكس وضع النصر.

وأضاف: جودة اللاعبين لدى فريقي والجهد المبذول، خلال الفترة الماضية لعمل الجهاز الفني تؤكد الجاهزية لمواجهة أي منافس، وأعتقد أن التغيير على مستوى الجهاز الفني أحدث تغييراً جذرياً في طريقة اللعب، ونطمح إلى تحقيق الانتصار والتأهل».

من جانبه، وصف ريان مينديز نجم وسط «العميد» المواجهة أمام فريقه السابق، بـ «المعقدة»، وقال «قطعاً هي مباراة معقدة، ولكننا في جاهزية كبيرة للواجهة، ونطمح الى الظهور بشكل إيجابي، وحجز بطاقة التأهل في النهائي رغم صعوبة المهمة».