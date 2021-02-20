العنبري: لقاء الشارقة والنصر في الكأس «مختلف»

علي معالي (الشارقة)

يرى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أن مباراة النصر في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، مختلفة عن مواجهات الدوري، مشيراً إلى أن المنافس لديه نفس الطموحات أيضاً، وكل فريق يضم عدداً من العناصر المتميزة سواء المواطنين أو الأجانب.

وقال: ثقتي كبيرة بجميع اللاعبين، وندرك قوة المنافس الذي يملك الرغبة نفسها، ورغم أن النتائج الأخيرة غير الجيدة، لكن ثقتي كبيرة بكل العناصر، وهناك العديد من الغيابات في «الملك» وهم ميلوني، وخالد الظنحاني، ومحمد خلفان، ومحمد عبدالباسط، وسالم صالح، ومع ذلك نملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة.

وأضاف: سبب الإصرار على وجود إيجور، هو أن لديه عقلية جيدة، ويتدرب بشكل ممتاز، ونحتاج ما يقدمه ومعه بقية اللاعبين، ومن يحصل على الفرصة ثقتي كبيرة بأنه سيقدم أفضل ما لديه.

من جانبه، أكد عادل الحوسني حارس الشارقة أن ما يحدث لـ «الملك» من نتائج غير مرضية لجماهيره، سببها اللاعبين في المقام الأول، وعلينا أن نعترف بذلك، حيث يقدم العنبري كل ما لديه، وبقي أن نقدم المهام المكلفين بها في المباريات.

وقال: نفكر حالياً في مباراة الكأس، ووضعنا ما حدث في الدوري خلف ظهورنا، وكل تركيزنا في مواجهة النصر بالكأس، وجاهزون من كافة النواحي الذهنية والفنية لإسعاد جماهيرنا.



