إيسايلا: بني ياس جاهز لكتابة تاريخ جديد

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، جاهزية فريقه لخوض نصف نهائي كأس رئيس الدولة، أمام شباب الأهلي، في الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غد «الاثنين» بملعب الشارقة، مشيراً إلى أن بني ياس استحق اللعب في «مربع الذهب»، ويتطلع إلى كتابة التاريخ، والتأهل إلى المباراة النهائية.

وقال إيسايلا: بكل تأكيد، فخر لنا اللعب في نصف نهائي البطولة، وأخيراً حان الوقت للحديث عن المباراة، ونحن جاهزون بنسبة 100% للقاء، رغم الصعوبات وضغط المباريات الكبير.

وأشار إلى أن شباب الأهلي تغير كثيراً، وأصبح أقوى وأشرس، بعد تغيير المدرب، وتولي مهدي علي المهمة، لذلك ستكون المباراة قوية ومثيرة.

وقال: أعرف طعم الفوز بالكأس وتذوقته من قبل في رومانيا، لذلك علينا القتال، من أجل الفوز، واستكمال المشوار، لأن بني ياس يستحق الكثير.

ومن جانبه، أعرب فواز عوانة قائد بني ياس عن فخره، بوجود فريقه في نصف نهائي الكأس، مؤكداً أن لاعبي «السماوي» لديهم الطموح والعزيمة على تقديم أداء يؤهلهم، لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، مؤكداً أن الجيل الحالي يريد أن تفتخر به مدينة بني ياس وجماهير ومحبو النادي، وهو أمر لن يتحقق إلا بالبطولات، والتواجد دائماً في القمة.

وأضاف: بني ياس يقدم أداءً جيداً الموسم الحالي، وهذا الأداء يجب أن يقترن بالبطولات، والكأس فرصة لتحقيق هذا الإنجاز، وأعتقد أن البطل يُصنع خلال الموسم.