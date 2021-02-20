مهدي علي: شباب الأهلي يملك خبرة المواجهات القوية

منير رحومة (دبي)

شدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أن مباراة فريقه مع بني ياس ضمن نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم يوم الاثنين المقبل، على استاد الشارقة، لا تقبل القسمة على اثنين، خاصة أنها تقام بنظام خروج المغلوب، مشيراً إلى أن فريقه يملك خبرة المواجهات القوية، ويعول على روح الفوز لدى اللاعبين، والرغبة في تحقيق الانتصارات التي ميزت الفريق في المباريات الماضية، من أجل الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. وأشار إلى أن الكأس بطولة عزيزة على قلوب الجميع، وكل فريق يسعى للوصول إلى المباراة النهائية، والفوز بلقبها، متمنياً أن ينجح «الفرسان» في العبور إلى النهائي.

وبشأن الغيابات، قال مهدي علي: فريقي يعاني من الإجهاد، بسبب ضغط المشاركات وكثرة الإصابات، حيث لعب مباراته الماضية، في غياب 10 لاعبين.

أشاد مدرب «الفرسان» بالصف الكبير الذي يملكه شباب الأهلي، وقدرة مختلف اللاعبين على تقديم الإضافة المرجوة.

وفيما يتعلق بعودة أحمد خليل، قال إن اللاعب أنهى المرحلة الأولى من العلاج، ودشن فترة التأهيل، والجهاز الفني لا يستعجل عودته، ويفضل أن يعود إلى المشاركة في أفضل الظروف، كما أن «عموري» موهبة كبيرة في الكرة الآسيوية، وليس على المستوى المحلي، ومشاهدته في الملعب متعة حقيقية، موضحاً أن الجهاز الفني حريص على عودته بشكل تدريجي، حتى يكون في أفضل حالاته لفريقه والمنتخب، وقال: لا توجد ضغوطات على اللاعب، ولن نستعجل في إشراكه.

أما فيما يتعلق بالمغربي مبارك بوصوفة الذي من المنتظر أن ينضم إلى شباب الأهلي بدلاً من جانييف المصاب، أكد مهدي علي أنه لاعب كبير، وله خبرة في «دورينا»، وإذا تم تسجيله في قائمة الفريق يكون دعامة قوية لـ«الفرسان».



