مبادرات تنظيمية في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

دبي (الاتحاد)

كشف أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المسابقات، عن مبادرات تنظيمية جديدة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الذي يقام يوم الاثنين المقبل، حيث يلعب بني ياس مع شباب الأهلي باستاد الشارقة في الساعة الخامسة والنصف مساءً، والشارقة مع النصر، باستاد راشد في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وقال بن درويش إن مباراتي نصف النهائي تشهدان فعاليات تنظيمية مبتكرة وجديدة، منها إتاحة الفرصة لجماهير الأندية بتشجيع ومؤازرة لاعبيها بشكل مباشر، من خلال وضع شاشات عملاقة في المدرجات، تظهر مدى تفاعل المشجعين مع أحداث المباراة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على إضافة نوع من الإثارة والتشويق، خاصة في ظل عدم حضور الجماهير نظراً للظروف الاستثنائية، وتطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد الكرة، تشهد كذلك تفاعلاً مع المتابعين، من خلال مسابقة التوقعات ونقل مباشر لأحداث كل مباراة، موضحاً أن البطولة شهدت مع كُل مرحلة من مراحلها تنظيماً مختلفاً، بداية من دخول الكرة الرسمية للمباراة عبر طائرة «الدرون» والألعاب النارية بعد تسجيل الأهداف وغيرها.

من جهته يُعقد غداً «الأحد» الاجتماع الفني لكل مباراة بحضور مسؤولي لجنة المسابقات ومراقب المباراة وممثلي الأندية، حيث يتم مناقشة كافة الجوانب التنظيمية، واعتماد ألوان قمصان كل فريق.