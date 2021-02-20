أدنوك راعياً لـ «القميص الأحمر» في طواف الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لرعاية القميص الأحمر لمتصدر ترتيب كل مرحلة في طواف الإمارات 2021، الحدث العالمي الوحيد في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير 2021، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً ونخبة نجوم السباقات العالميين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك.

من جهته، توجه عارف حمد العواني بالشكر والتقدير إلى أدنوك لحرصها الدائم ورعايتها المتواصلة لدعم طواف الإمارات بنسخته المرتقبة 2021، مبيناً أن رعاية أدنوك تمثل امتداداً مهما لمسيرة المؤسسة الوطنية الرائدة في دعم مختلف المناسبات التي تقام على مستوى الدولة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في إنجاح الفعاليات العالمية، بما يعكس المكانة المرموقة للإمارات وريادتها الدولية.

من جانبه، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: نحرص على المساهمة في دعم الأحداث والفعاليات الرياضية، التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية والدور المحوري في دعم نمو وتطور جميع القطاعات في الدولة.

وأضاف: نفخر بشراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين مؤسسات ودوائر الدولة يتيح لنا دعم مسيرة تطور الحركة الرياضية ونجاحات وإنجازات الرياضيين في دولة الإمارات، حيث تأتي رعاية أدنوك لهذا الحدث الرياضي امتداداً لرعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.