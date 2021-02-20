إيفان يخسر أمام المصنف الأول بـ«جراند سلام» تل أبيب للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

غادر إيفان ريمارينكو لاعب منتخبنا الوطني للجودو بطولة جراند سلام تل أبيب، التي يستضيفها حالياً الاتحاد الإسرائيلي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، بعد خسارته في الدور الثاني أمام الإسرائيلي بيتر بالتشيك المصنف الأول، وبعدما تخطى إيفان بجدارة البولندي الشاب كاسير سزروزسكي في الدور الأول من منافسات تحت 100 كجم، وجاءت خسارة إيفان في المرحلة الثانية بعد مباراة قوية عكست تطور مستوى اللاعب، مستفيداً من معسكر الإعداد المشترك الذي أقيم في تل أبيب بإشراف مدرب المنتخب الجديد المولدوفي الجديد باكال فياسيسلاف، الذي تعاقد معه المصارعة والجودو مؤخراً ليشرف على تدريب منتخب الجودو الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً لمواطنه الراحل فاسيل كولا.

وبخروج إيفان ومن قبله فيكتور الخاسر أمام المتوج بالذهبية في المرحلة الأولى من البطولة، يبدأ المنتخب في الأيام المقبلة الاستعداد للمشاركة في بطولة طشقند جراند سلام المقررة بالفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، والتي شهدت تأكيد مشاركة 67 دولة من بينها 6 دول عربية، وتأتي مشاركة المنتخب في الاستحقاقات الدولية الحالية في إطار تحضيراته لأولمبياد طوكيو الصيف القادم، بعد أن حسم اللاعبان تأهلهما له بالنقاط منذ العام الماضي.

الجدير بالذكر أن منتخب فرنسا يتصدر بطولة جراند سلام تل أبيب التي تختتم غداً الأحد، حتى انطلاقة الجولة الثانية برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية.