«أف 3» بطل «الشيوخ» في «الإمارات للصقور» وربدان يحتفظ بـ«العامة»

دبي (الاتحاد)

توج فريق «أف 3» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بلقب فئة الشيوخ من النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، واحتفظ «ربدان» بلقب فئة العامة للعام الثاني على التوالي، بعدما أنهى الموسم بالعلامة الكاملة بتحقيق 9 انتصارات، جامعاً 27 نقطة.

وأنهى «أف 3» المنافسات برصيد 13 نقطة، يليه ثانياً فريق «أم 7» بـ 11 نقطة، وثالثاً فريق الظفرة بـ 10 نقاط، وبالمركز الرابع «أف 3- أس» 6 نقاط، ثم النيف وبينونة بنقطة لكل فريق.

وأكد «أف 3» فوزه باللقب بعد التعادل في مواجهة حاسمة أمام «إم 7» بنتيجة 2-2 بالجولة الأخيرة، فيما فاز الظفرة على «أف 3-إس» 4-صفر، وتعادل النيف وبينونة 2-2.

وتألق «ربدان» بالفوز بالصدارة، يليه ثانياً فريق نوماس برصيد 19 نقطة، ثم فريق دبي ثالثاً بـ 16 نقطة.

وفي بقية المراكز، جاء «النخبة» رابعاً بـ 15 نقطة، يليه خامساً فريق الإمارات بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، وسادساً الطف برصيد 14 نقطة، وسابعاً ند الشبا برصيد 13 نقطة، وثامناً حبشان برصيد 4 نقاط، وتاسعاً الغربي بثلاث نقاط، وعاشراً صقور العين بنقطة واحدة.

وفي الجولة الأخيرة، فاز ربدان على الإمارات 4-0، وتفوق نوماس على دبي 3-1، وفاز الطف على الغربي 4-صفر، وحبشان على صقور العين 3-1، والنخبة على صقور ند الشبا بنفس النتيجة.

وفي ختام المنافسات، قام بتتويج الفائزين سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وراشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح بالمركز.

وأكد سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، ورئيس اللجنة المنظمة لدوري الإمارات، أن نجاح هذا الموسم من دوري الإمارات للصيد بالصقور، يحفزنا على مضاعفة الجهود لمواصلة التطوير لإظهار الموسم المقبل بحلة مختلفة أيضاً، وقال: تكاتف الجهود بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إنما يؤكد السعي لتطوير رياضة الصيد بالصقور وحرصهما على توفير كافة الإمكانيات والجهود لتحقيق تلك الغاية المنشودة.

وتقدم راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نائب رئيس اللجنة المنظمة لدوري الإمارات وممثلها في دبي، بالشكر والتهنئة إلى القيادة الرشيدة، على نجاح موسم دوري الإمارات للصيد بالصقور، كما نبارك للصقارين على نجاح هذه النسخة الثانية لفئة العامة والأولى لفئة الشيوخ.

وقال: نوعية صقور باتت محددة للفرق المشاركة في الدوري، يتم تحضيرها والتركيز عليها، الأمر الذي كان جلياً خلال جولات الدوري منذ البداية، ويمكن اعتبار أن هذه النسخة شهدت مشاركة أفضل الصقارين والصقور. وتابع: الاتفاقية المشتركة بين نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تركز على مكون رئيسي في التراث وهو رياضة الصيد بالصقور.