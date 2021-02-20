شين فولي بطلاً لتحدي الفرسان الدوليين بكأس السعودية

الرياض (الاتحاد)

توج الفارس الأيرلندي شين فولي بلقب بطولة تحدي الفرسان الدوليين 2021 في كأس السعودية، بفوزه بشوطين منه مع الجواد «إمبلم ستار» والفرس «متوارية»، وأهدى فوزه إلى روح الفارس الراحل «بات سمولين»، الذي فارق الحياة هذا العام متأثرًا بمرض السرطان.

وشهدت الأشواط حضورًا مميزًا للخيال السعودي عادل الفريدي الفائز برابع أشواط التحدي مع الفرس «ظبي الحماد»، بالإضافة لتحقيقه المركز الثاني أيضًا في الشوط الثالث في بطولة التحدي، متقدمًا على الخيال الأميركي المخضرم مايك سميث الذي حقق فوزا واحدا مع الجواد «مرتجح» ليكون ثالث الفائزين.

وأعرب الفارس السعودي عادل الفريدي عن سروره الكبير بهذا الفوز وقال: لقد خدمتني الظروف للعام الثاني على التوالي؛ للمشاركة في سباقات التحدي الدولية مع نخبة الفرسان العالميين، وكنت أكثر سعادة بفوزي بهذا الشوط، مع هذه الفرس التي يُعقد عليها الأمل في سباقات مهمة في قادم الأيام.